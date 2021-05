Eine Fernreise über Weihnachten oder Winterurlaub in den Bergen? Wegen der Corona-Beschränkungen gestrichen. Osterurlaub? Aus demselben Grund geplatzt. Für alle, die nach Monaten zuhause einem Tapetenwechsel herbeisehnen, reiht sich seit einem halben Jahr eine Enttäuschung an die nächste. Bis auf wenige Ausnahmen, meist verbunden mit großen Einschränkungen, war Urlaub im In- und Ausland nicht

...