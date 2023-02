Reise durch die Geschichte der Technik

Pick your Scientist: Zu einem besonderen Besuch der Dauerausstellung laden das Technoseum und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland am Dienstag, 28. Februar, ein. Aus dem Blickwinkel einer Philosophin, eines Sozialwissenschaftlers oder einer Juristin werden in einer „Eins-zu-Eins-Führung“ am Beispiel von Ausstellungsobjekten wie dem Raketenflugzeug oder der Textilweberei Erfolg und Scheitern von Technik und Wechselwirkungen zwischen Technik und Gesellschaft diskutiert. Einfach einen Forscher auswählen und die Tour im Technoseum beginnt. Der Abend selbst startet mit einem Kurzvortrag von Prof. Dr. Andreas Gundelwein (Direktor des Technoseum) und Anna Tasja Kammholz (Medienpädagogin) zu „Museen im Wandel – vom gräflichen Kuriositätenkabinett zum Zukunftsmuseum“. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung per E-Mail an anmeldung@technoseum.de ist bis zum Montag. 27. Februar, nötig. Die Entdeckungstour findet im Rahmen der Fachtagung „Digitalisierte Lebenswelten und integrative Technikentwicklung“ statt, die das BMBF-Cluster Integrierte Forschung am Technoseum ausrichtet. Anhand konkreter Beispiele in der Ausstellung wird diskutiert, welche Dinge eigentlich ins Museum gehören. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1