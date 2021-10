Reinigungswoche: Zum Abschluss ein „Clean-Up-Tag“ - Putzaktion im Jungbusch

Mannheim. Die Surfrider wollen den Jungbusch rausputzen. In Kooperation mit dem Stadtraumservice und der Klimaschutzagentur ruft die Initiative zur Aktion „Let’s Clean-Up Jungbusch“ am Samstag, 2. Oktober, auf. Sie bildet den Abschluss der Mannheimer Reinigungswoche „Putz’ Deine Stadt raus!“, bei der die Stadtteile gegeneinander antreten. Ziel ist es, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu organisieren und für die gemeinsame Putzaktion zu motivieren. Zu gewinnen gibt es Sach- und Geldpreise von insgesamt 4600 Euro. Sie werden am Ende der Aktion in den Kategorien Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugendhäuser, Vereine und Stadtteile ausgelost.

Die Reinigungswoche findet bereits seit 2003 statt. Mit dem „Clean-Up-Day“ im Jungbusch kommt in diesem Jahr zum ersten Mal eine Putzaktion am Jungbuschkanal hinzu. Insgesamt gibt es damit (Stand 24. September) 164 Orte in 24 Stadtteilen, die während der Aktionswoche gereinigt werden. Treffpunkt am Samstag ist um 14 Uhr an der Popakademie in der Hafenstraße 33. Das Ende ist für 17 Uhr geplant. Mitgebracht werden müssen nur ein Paar Handschuhe. Während der Aktion gilt Maskenpflicht und ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Anmeldung im Internet ist unter www.mannheim.de/rausputzen erforderlich.