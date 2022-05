Mit einer Plakataktion in der Mannheimer Innenstadt kritisiert die Junge Union (JU) Mannheim den Verkehrsversuch. Auf den blauen Plakaten ist der Slogan zu lesen: „Nein zur Mogelpackung. Verkehrsversuch verschieben – JETZT“. Wie die Jugendorganisation der CDU mitteilt, sollen die Plakate auch auf den offenen Brief von über hundert Gewerbetreibenden aufmerksam machen, welcher Anfang April an Oberbürgermeister Kurz geschickt wurde. Die JU fordere die Verschiebung des Verkehrsversuchs: „Die Stadt kann und darf nicht, ohne gut durchdachte Alternativen, Straßenabschnitte sperren und somit den Zugang zum Einzelhandel in der Mannheimer Innenstadt erschweren.“

„Für uns ist der Verkehrsversuch zum aktuellen Zeitpunkt eine unnötige Machtdemonstration der Stadtverwaltung“, wird der Kreisvorsitzende Lennart Christ in der Mitteilung zitiert. Vielen Unternehmen steckten noch immer die zwei Jahre Pandemie in den Knochen. Der Verkehrsversuch komme also „zur absoluten Unzeit und stellt die Gewerbetreibenden vor eine unnötige Belastung“.

Zudem fragen die Initiatoren nach der Datengrundlage. Viele Beschäftigte befänden sich pandemiebedingt noch im Homeoffice und wenige Menschen gingen in der Innenstadt einkaufen oder essen, was die Ergebnisse verfälsche und den Verkehrsversuch zur „Mogelpackung“ mache.

Auch Anwohner und Pendler leiden nach Ansicht des JU-Vorstandsmitglieds Jan Engelen unter dem Verkehrsversuch: „Die Sperrung der Fressgasse hat schon jetzt nach den ersten Wochen gezeigt: Die Konsequenz ist ein Verkehrschaos in den umliegenden Quadraten.“ Stattdessen brauche es „moderne Leitsysteme, mit denen der Verkehrsfluss durchdacht und sinnvoll geleitet wird“. Alles andere sei „reine Schikane der Autofahrer“. red