Reihe von Aufbrüchen

Eine Reihe von Pkw-Aufbrüchen beschäftigt derzeit die Einsatzkräfte der beiden Polizeireviere Mannheim-Neckarau und Mannheim-Neckarstadt. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, sei bislang noch unklar, erklärt die Polizei.

Am Mittwochmittag rückten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt aus, nachdem die Fahrerin eines am Luisenring geparkten Hyundais eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Fahrzeug sowie das Fehlen diverser Wertgegenstände festgestellt hatte. Der Aufbruch hat wohl zwischen dem 17. Oktober, 18 Uhr und dem 19. Oktober, 11.40 Uhr stattgefunden.

An mehreren Autos wurden Scheiben eingeschlagen.

Auf gleiche Art und Weise wurde laut Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Skoda am Hermann-Heimerich-Ufer aufgebrochen. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug zwar nichts, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Zwei Autoaufbrecher in die Flucht geschlagen hat am frühen Donnerstagmorgen ein Passant in Mannheim-Rheinau. Dieser beobachtete gegen 5 Uhr zwei verdächtige Personen im Bereich Rheinauer Ring/Waldgartenweg zwei Personen, die sich an einem geparkten Nissan zu schaffen machten und verständigte sofort die Polizei. Als die Einbrecher bemerkten, dass sie beobachtet werden, ergriffen sie die Flucht. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass es den Tätern zwar nicht gelungen war, den Nissan aufzubrechen, dafür aber einen unmittelbar in der Nähe geparkten Mercedes sowie einen VW Transporter. An beiden Fahrzeugen waren die Scheiben eingeschlagen. Den Schaden konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Die beiden Männer waren laut Polizei etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank mit helle Haut. Sie trugen Regenjacke, Basecap und Sportschuhe und hatten eine Art Jutebeutel dabei. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/33 01 0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt oder unter Telefon 0621/ 87 68 20 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden. kur/pol