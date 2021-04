Mannheim. Wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen 21-Jährigen. Nach Angaben der Beamten hat der Mann sich am Freitag den Opel einer 25-Jährigen geliehen, ist damit herumgefahren und hat tags darauf an eben diesem Auto Reifen zerstochen. Vorausgegangen seien am Samstag gegen 10 Uhr Streitigkeiten, in deren Folge der 21-Jährige an dem im Quadrat D 6 abgestellten Auto die Reifen auf der Beifahrerseite beschädigt habe. Zudem habe er die Turnschuhe der Fahrzeugbesitzerin gestohlen. Die Polizei stellte fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Auch die Fahrzeugbesitzerin muss mit einer Anzeige rechnen, weil sie ihm das Auto zur Verfügung gestellt habe, obwohl er es nicht hätte fahren dürfen.

