Der Wasserschutzpolizei ist es gelungen, ein Reh aus der starken Strömung des Rheins bei Rheinau zu retten. Zuvor hatten am Sonntagnachmittag gleich mehrere Anrufer die Notlage des Tieres gemeldet. Beim Eintreffen der Wasserschutzpolizei kämpfte das Reh gegen die Hochwasserströmung an. Die Besatzung unterstützte es vom Boot aus, so dass es – sichtlich erschöpft – das rettende Ufer erreichte. Aufgeschreckt sprang das Tier jedoch kurze Zeit später wieder zurück in die Fluten. Darauf waren die Beamten aber gefasst, sie positionierten ihr Boot so, dass das Reh erst gar nicht wieder in den Bereich der lebensgefährlichen Strömung gelangen konnte.

Das Tier drehte daraufhin um, rettete sich selbst an Land und zog sich dieses Mal in das nahe gelegene Waldstück zurück. scho/pol