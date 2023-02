Regenten mit neuem Quartier

Sie betten ihr Haupt erstmals an einem neuen Ort: Das Stadtprinzenpaar wird für die heiße Phase der Kampagne von anderen Hotels als in früheren Jahrzehnten beherbergt. Für Prinz Ben I. fungiert das Radisson Blu Hotel in Q 7 als Prinzenherberge, während Stadtprinzessin Daniela II. ins Hilton Garden Inn am Hauptbahnhof eingezogen ist. Beide Häuser gehören zur Ariva-Hotel GmbH, einem

...