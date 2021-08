Regenbogen im August

Es sieht eher aus wie Aprilwetter statt Hochsommer. Nichtsdestotrotz war der Regenbogen, der den ansonsten so grauen Abendhimmel am Montag erleuchtet hat, von beeindruckender Schönheit. Das fand auch Angelika Cooper. Sie hat den „doppelten Regenbogen“ auf der Vogelstang im Bild festgehalten und an die Redaktion geschickt. Stellvertretend für weitere Bilder, die den „MM“ aus anderen Stadtteilen erreicht haben, drucken wir ihr Foto ab, dem sie den Titel „Hoffnungszeichen“ gegeben hat. Die Chance auf weitere Regenbogen in den nächsten Tagen ist gut: Es soll wechselhaft bleiben. cs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1