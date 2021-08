Regen und Kälte – war’s das mit dem Sommer in Mannheim? Wetterexperte gibt Antworten

Das Wichtigste in Kürze Der Hochsommer an Rhein und Neckar wird seinem Namen nicht gerecht.

Ob die Sommermonate tatsächlich zu kalt und regnerisch sind, beantwortet ein Experte des Deutschen Wetterdienstes.

Außerdem geht er auf die Frage ein, ob es in nächster Zeit nochmal heiß und trocken wird oder ob es dafür schon zu spät ist.

Mannheim/Stuttgart. Der Sommer ist dafür da, um ganze Tage im Freibad oder am See zu verbringen, mit Familie und Freunden den Grill anzuwerfen sowie laue Abende an Flussufern zu verbringen. Besonders der Zeitraum von Anfang Juli bis Mitte August, der Hochsommer, ist mit seinen Temperaturen normalerweise dafür geeignet.

Doch in diesem Jahr ist vieles anders: Der Ventilator kann getrost im Keller bleiben, dafür sollte die Regenjacke griffbereit sein, falls man das Haus verlassen will. Viel Regen und mittelmäßige Temperaturen prägen bisher den Hochsommer in Mannheim und Umgebung – zumindest fühlt es sich so an. Ob die Statistiken den Eindruck bestätigen und ob es noch eine Chance auf trockenes und warmes Wetter in nächster Zeit gibt, weiß Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart.

Ist der Hochsommer tatsächlich zu kalt und feucht?

Zahlen liegen bisher nur für den Juli vor und bestätigen, dass der Monat in Mannheim deutlich zu nass war. Die monatliche Niederschlagssumme lag fast 146 Prozent über dem Durchschnitt. Was die Temperatur betrifft, war der Monat mit 19,7 Grad sogar 0,2 Grad wärmer als die Mittelwerte zwischen 1961 und 1990. Allerdings, so Experte Pfaffenzeller, gab es in Mannheim keinen einzigen heißen Tag. Als solche werden in der Meteorologie Tage definiert, an denen das Thermometer mindestens 30 Grad erreicht. Die höchste Temperatur, die im Juli in Mannheim gemessen wurde, waren 29,4 Grad am 18. Juli.

Warum ist der Hochsommer 2021 so durchwachsen?

Schuld daran sind die fehlenden Hochs. „Seit Anfang Juli steuern Tiefdruckgebiete vom Atlantik in einer meist westlichen Strömung nur mäßig warme Luftmassen nach Mitteleuropa“, erklärt Pfaffenzeller. Die Siebenschläferregel, die besagt, dass die Wetterlage Anfang Juli zumeist auch das Wetter für die kommenden Wochen vorgibt, bestätige sich in diesem Jahr, so der Experte.

Besteht die Hoffnung, dass es in den nächsten Wochen noch wärmer und trockener wird?

„Obwohl die Tage zunehmend kürzer werden, ist der August ein Sommermonat“, betont Pfaffenzeller, der die Hoffnung damit nicht begraben will. Auch die aktuelle Vorhersage (Stand: 4. August) beinhaltet laut dem Fachmann einen Lichtblick: „Ab dem 10. könnte es sommerlich warm und sonnig werden.“ Eine Prognose, die sich in den nächsten Tagen jedoch noch bestätigen muss. Der Meteorologe verweist auch auf die langjährige Statistik, die durchaus Mut macht. Die aufgezeichneten Wetterdaten besagen, dass der August grundsätzlich wärmer und fast genauso sonnig wie der Juni ist. So ist auch die höchste je in Mannheim gemessene Temperatur an einem Augusttag dokumentiert worden – 39,8 Grad am 7. August 2015.

In den letzten Jahren war es ab Juni meistens zu warm und zu trocken – kommt uns daher der diesjährige Sommer schlechter vor, als er ist?

Das ist möglich. Juni und Juli waren zwischen 2018 und 2020 in Mannheim meist wärmer und sonniger (Ausnahme ist der Juni 2020) als der langjährige Durchschnitt. Laut Pfaffenzeller erinnern die diesjährigen Sommermonate eher an die Junis und Julis aus der Messperiode von 1961 bis 1990.

Zu kalter Frühling, regnerischer Sommer: Lässt sich daraus eine Prognose für den Herbst ableiten?

Wetterlagen lassen sich grundsätzlich nur fünf bis zehn Tage im Voraus berechnen, eine Aussage für den Herbst sei daher noch nicht möglich, teilt Pfaffenzeller mit. Somit kann die dritte Jahreszeit golden oder trüb ausfallen. Und was sagt die Statistik? „Im Mittel sollen die Herbste eher zu warm ausfallen“, weiß der Fachmann des Deutschen Wetterdienstes.