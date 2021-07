Das Oro, die Pizzeria am Strandbad in Neckarau, hat Tische, Stühle und die gesamte Kücheneinrichtung rausgeräumt, abmontiert und aufs Dach des Gebäudes gehievt. Auch die Wohnwagenbesitzer, die normalerweise den Rheinblick genießen, haben ihre Gefährte auf dem Parkplatz jenseits des Damms an der Rheingoldstraße in Sicherheit gebracht. Die Promenade am Strandbad ist stellenweise bereits

...