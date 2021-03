Øschdrängä kønn ma sisch, ja muss ma sisch, wømma faschdehä will, wass und wie’s do in unssarä Kurpelza Muddaschprooch gschriwwä schdeht. Dess Schänä iss, dass sisch schoints nädd bloß Oihoimischä, also gebärdischä Mønnema, Lumpehefenä, Neggaschloima, Ladeberger, Biwwelser odda Ketscher Hewwl midd unsam Dialekt ausänønna setzä. Nää, a Zugereisdä, Auswärdischä, Noigeplaggdä unn Dogebliwwänä knowlä øn dännä Ardiggl in unn zu unssarä Mundart rum.

S’Meischdä kriggä se raus, unn wänn arg hardä Niss debei sinn, diese nädd knaggä kännä, dønn froogäse in Änzelfell ihr bessarä Helfdä – odda schreiwa øn de Kall. S’gibt Nordeitschä, die schreiwä ma uff Platt, damit isch a wass zu reedslä habb, äni uff Fränkisch, viele uff Pelzisch unn a ä paar sogaa – Sachä gibt’s! – uff Hochdeitsch.

Zugewwä, s’gibt Wärda, die kønnma nädd wissä. Ma kønnsä a nädd ableidä, wømma se nädd vunn klä uff kehrt hodd. Moi schdrängschdi Lesarin, die Uta Vater, hodd ma vor vielä Johr mol Deitsch beigebrocht, dønn issä Schulleiderin vumm Lessing-Gimnasium in Mønnem worrä. Jetzt issä freilisch im Ruhäschtønd – unn ä grindlischi Zeidungslesern. Vunn Ømtswegä unn als Berlinerin iss die vunn moinä Dialekt-Ausflieg nädd so begeischdert – awwa mitredslä duutsä trotzdäm. Øn „gott-asch-prisch“ seisä gscheitärt, schreibtsä. Dess muss ma in ähm lesä! Also „gottaschprisch“ oder a „gotterschprisch“, saag isch.

De Ingo Damian aus Søndhoffä schreibts „Als godderschbrisch“ – unn hodds als soi Lieblingsword beim Gewinnschpiel oigereischt. Iwwasetztä duuda die Formulierung mid „mit anderen Worten“. Do hodda nadierlisch Räschd, ma kennt a saagä „kwasi“ odda „als wollda dodemit sagä, dass“ odda awwa a „alsoba eigändlisch sagä wolld“. Isch mähn nämlisch, dass bei „gottaschbbrisch“ noch ä Schdeigerung, so ä kläni Empehrung, än kläna Uffrega drinn iss. Also dass dess, was derjänischä mutmaßlisch hedd saggä wollä, schlimma iss, als dess wass er in Wirklischkeit gsacht hodd.

Isch gebb Eisch mol ä Beischpiel: „Ob’s hinnaheer noch Kaffee unn Kuchä gewwä deed, hodd a wissä wollä – alsgotterschprisch mir heddä nädd genug hiegschdellt unn er iss nädd satt worrä!“ Wissda, wie isch mähn? Awwa wo kummdän dess heer?

Wønn ma sich noifuchst in die Schproochgschischdä, sinn zwee Øsetz zu finnä. Die änä mähne, dass dess vunn „Gott, er spricht“ kummt, also als Øschpielung uff die biblischä-Formulierungä „Also Sprach Gott“, „Und Gott sprach“ odda „Da sprach der Herr“. Dess heeßd, ma unnaschdellt dämmjänischä, dämma wass in de Mund legt, ä gwissäs Selbschtbewusstsoi, ä bissl Greeßewøhn – unn ä großi unn vor allem a noch fräschi Gosch...

De ønnara Øsatz iss wänischa biblisch unn ä bissl harmlosa: Nädd vunn Gott, sondärn vunn „gut“ deed dess kummä – „als gut er sprach“, im Sinn vunn „genauso gut hedda a (glei) sagä känna, dass“.

Ihr seht also, Ihr Leit, iwwa Monsches muss in schproochlischa Hiesischt alsämol gschprochä – unn gschriwwä werrä... Unn dess machisch a weida. Bis dohie bleiwisch