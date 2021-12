Mannheim. Die Pandemie hat uns und unseren Alltag wieder im Griff. Und die neuen Verordnungen lassen erneut die Emotionen hochkochen. Die einen stöhnen über noch längere Schlangen an den Testzentren, die anderen reagieren wütend auf die Beschlüsse der Politik. Andere wiederum sind erleichtert, dass wenigstens die Gastronomie geöffnet bleibt, wenn doch schon die Weihnachtsmärkte schließen mussten. Und eines ist bei allen gleich: Kaum jemand kann das Thema Corona ausblenden.

Wir wollen mit Ihnen darüber reden. Wie geht es Ihnen? Was bewegt Sie gerade in Pandemiezeiten in unserer Stadt und was wünschen Sie sich von Ihrer Lokalzeitung? Sprechen Sie mit uns, fragen Sie uns, wir sind für Sie da. Am Mittwoch von 18 Uhr bis 20 Uhr erreichen Sie die „MM“-Reporter Steffen Mack (oben, Tel.: 0621/392-1336), Angela Boll (Tel: 0621/392-1379) und Bertram Bähr (unten, Tel.: 0621/392-1398) am Telefon. Corona-Experte Steffen Mack verfolgt von Beginn der Pandemie an die Entwicklungen in der Stadt, Angela Boll ist Ihre Ansprechpartnerin für die Auswirkungen des Virus im gesellschaftlichen Zusammenleben, und Bertram Bähr kennt sich mit den Sorgen und Nöten von Eltern, Kindern, Betreuern und Lehrkräften aus, denn er ist der Spezialist für die Schul- und Kitathemen in Mannheim. abo