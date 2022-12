Red Hot Chili Peppers kommen im Juni 2023 nach Mannheim

Mannheim. Die Red Hot Chili Peppers kommen im Juni 2023 aufs Mannheimer Maimarktgelände. Wie eine Sprecherin von Live Nation GmbH mitteilt, setzt die Band ihre globale Tour fort und wird am 26. Juni in Mannheim auftreten, mit Iggy Pop als Special Guest. Ein weiterer Auftritt ist am 14. Juli in Wien geplant.

Die Red Hot Chili Peppers werden bei ihrer Tour Hits aus ihrer gesamten Karriere ebenso präsentieren, wie die Songs ihrer jüngsten Alben: Die 2022 veröffentlichten Studioalben „Unlimited Love“ und „Return of the Dream Canteen“ hatten beide Platz Eins der Charts erreicht.

Karten für das Open-Air Konzert in Mannheim im Juni nächsten Jahres sind ab Mittwoch, 10 Uhr, 48 Stunden im Vorverkauf unter www.livenation.de/paypal oder unter www.magentamusik.de/prio-tickets erhältlich.