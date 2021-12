Rechtstreit um Kita endet

Seit Monaten bemüht Familie Feike sich um einen Betreuungsplatz für den vierjährigen Sohn – und ist deswegen sogar vor Gericht gegangen, um den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz durchzusetzen. Jetzt ist das juristische Verfahren abgeschlossen – und die Feikes haben gewonnen. Die Stadt Mannheim muss ihnen eine Betreuung mit einem Umfang von sechs Stunden täglich bieten, die nicht mehr als 30 Minuten vom Wohnort (Franklin) entfernt ist. Das trifft zwar auch auf ein Angebot zu, das die Stadt gemacht hatte – in einer Kita auf Turley. Die monatlichen Gebühren betragen dort allerdings 900 Euro. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe entschied am 4. Oktober, dass dies der Familie nicht zuzumuten sei, zumal es dort auch ein sehr spezielles pädagogisches Konzept gebe. Gegen den Beschluss legte die Stadt Beschwerde ein – und scheiterte jetzt vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim.

Allein das Kostenargument hätte jedoch für den zugrundeliegenden Beschluss nicht ausgereicht, darauf weist die Stadt hin. Schließlich bestehe für die Betroffenen die Möglichkeit, einen Antrag auf Kostenerstattung zu stellen. Dies, so die Stadt in einer Mitteilung, „hätte vermutlich zu einer weitgehenden Übernahme der Kosten geführt“. Die Eltern möchten umgehend einen Kita-Platz angeboten bekommen. Gehört haben sie noch nichts: „Ich hoffe, dass die Stadt bald auf uns zukommt“, so Katharina Feike. bhr