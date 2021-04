Rechtsanwalt gibt Tipps

Wegen der Pandemie kommunizieren Vereine verstärkt digital – sei es per Mail, Messenger oder Videokonferenzen. Das gilt auch für dienstliche Aktivitäten. Dabei lauern rechtliche Fallstricke, teilt die Stadt mit. Wie sie umgangen werden, zeigt Medienfachanwalt Frank Zander bei einem kostenlosen Online-Workshop des Stadtjugendrings am Samstag, 24. April. Behandelt werden auch Themen wie zum Beispiel Kennzeichnungspflichten beim Schriftverkehr oder das Recht am Bild. Das Angebot richtet sich vorrangig an Jugendverbände und -vereine, ist aber auch für alle anderen Interessierten offen. Eine Anmeldung bis 20. April unter www.vereinswerkstatt.de sei zwingend erforderlich. Weitere Auskünfte erhalten Interessierte unter Tel. 0621/33 856 12 oder per Mail an info@sjr-mannheim.de. bhr/red

Info: Direkter Link zum Workshop: https://kurzelinks.de/qcj3