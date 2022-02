Reaktionen: „Rückfall in brutalste Machtpolitik“

Peter Kurz, Oberbürgermeister

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Entsetzt erleben wir trotz der traumatischen Erfahrungen und Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und lange nach der Beendigung des Kalten Kriegs einen Rückfall in brutalste Machtpolitik durch kriegerische Gewalt“, sagt Mannheims Stadtoberhaupt. „Ein Bodenkrieg zwischen Nationen in Europa war für mich unvorstellbar. Meine Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine.“ Die Konsequenzen dieses Donnerstags sind nach Einschätzung des Oberbürgermeisters „derzeit unabsehbar“. Entscheidend werde sein, „ob es gelingt, mit nicht-militärischen Mitteln zu erreichen, dass der Preis für diesen Überfall auf ein souveränes Land für die russische Regierung unter Putin zu hoch wird und dies auch für alle anderen autoritären Systeme deutlich wird“. Nicht nur die Ukraine, sondern auch Osteuropa sei von der Situation betroffen. Mannheim habe Partnerstädte in Polen (Bydgoszcz), Litauen (Klaipeda) und der Republik Moldau (Chisinau). Mit der ukrainischen Stadt Czernowitz gebe es eine Kooperation, „aus der mehrere erfolgreiche Projekte, unter anderem im Bereich der Bürgerbeteiligung, hervorgingen“. Aus Czernowitz liegen der Stadt Mannheim bereits Hilfsanfragen nach Dieselgeneratoren und mobilen Wassertanks vor. Auch mit der polnischen Partnerstadt Bydgoszcz stehe das Rathaus in engem Austausch. „Dort gibt es eine große ukrainische Community, und die Stadt bereitet sich auf die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge vor.“

Ralph Hartmann, evangelischer Stadtdekan

„Ich bin bestürzt über die russischen Angriffe auf die Ukraine. Für die Menschen ist das eine Katastrophe. Krieg bedeutet Tod, Verwüstung und unendliches Leid.“ Den russischen Angriff und seine Rhetorik hält Hartmann für „eine große Gefahr auch für den Frieden in Europa“. Der Dekan betont: „Wir beten für die Menschen in der Ukraine. Wir beten für ein Ende der Eskalation und Frieden in Europa. Die allermeisten Menschen wollen in Frieden miteinander leben. Dazugibt es keine Alternative. Dafür setzen wir uns ein.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Karl Jung, katholischer Stadtdekan

„Erschüttert, dass diplomatische Wege den Frieden in der Ukraine nicht sichern konnten“, ist der katholische Stadtdekan Karl Jung. „Meine Gedanken und Gebete sind bei den Menschen im Kriegsgebiet.“ Wie Jung berichtet, habe er sofort mit dem Pfarrer der ukrainisch-katholischen Gemeinde in Mannheim, Igor Sapun, gesprochen. Dieser habe ihm berichtet, „dass Menschen in der Ukraine voller Angst sind“. Auch die Westukraine sei nicht mehr sicher, und die Grenzen zwischen Polen und der Ukraine würden zunehmend belagert. imo/pwr