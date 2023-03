Raverparty „Retroactive“ Im Mannheimer Maimarktclub wird Samstag wiederbelebt

Die Pandemie hat nicht zuletzt auch den Mannheimer Radiosender Sunshine Live vor Herausforderungen gestellt. Eventleiter Christoph Werner und sein Team stellen zahlreiche Veranstaltungen auf die Beine. Zu den Highlights gehören unter anderem „Die 90er – live on Stage“ am letzten Novemberwochenende sowie die „Retroactive“, bei der Diskjockeys aus den 90er- und 2000er Jahren die Raver-Ära wieder aufleben lassen. Diesen Samstag ist es nach drei Jahren Pause wieder soweit: Die erste „Retroactive“ ohne Masken und Einschränkungen findet im Maimarktclub statt. Acts wie DJ Sash, Dune, Da Hool, Aquagen oder Jay Frog wollen die Menge zum Tanzen bringen. Eric SSL gestaltet den Warm-up ab 19 Uhr, bevor DJ Sakin & Friends an den Turntables steht.

Am meisten freut sich Werner auf den Moment, an dem sich die Türen öffnen und sich der Saal füllt. Für den Radiosender bedeutet der Abend gleichzeitig einen Neustart sowie eine Rückkehr zu den Wurzeln. „Das ist die erste Retroactive, die endlich wieder im Maimarktclub ist, da, wo wir 2019 zum letzten Mal gefeiert haben“, sagt Werner. „Das ist für uns alle richtig toll. Und wir merken auch, dass die Besucherinnen und Besucher richtig Bock auf Feiern haben.“ So seien die ersten 300 Tickets, die vergünstigt angeboten wurden, weil das Line-up noch nicht bekannt war, innerhalb von 24 Stunden ausverkauft gewesen.

Allen Widrigkeiten zum Trotz hat sich das Sunshine Live-Team nicht unterkriegen lassen. Nachdem der erste Lockdown im März 2020 dafür sorgte, dass die fünfte „Retroactive“ kurzfristig abgesagt wurde, veranstaltete man das beliebte Event einfach virtuell. Die Firma Around baute den Maimarkt digital nach, dazu wurden Clips und Songs von vergangenen Shows eingespielt. So fand die erste Party unter dem Motto „Retroactive – The 90s Rave Housearrest Edition“ statt. Im gleichen Jahr fand im Rahmen des Carstival ein 90er-Open-Air statt, bei dem unter anderem Künstler wie 2Unlimited und Captain Jack auftraten. 2021 gelang es, beim Tanz in den Mai mit einem Mix aus live auflegenden DJs wie Dune sowie bereits aufgenommenen Sets den Feiernden eine wohlverdiente Flucht aus dem Alltag zu bieten. Vergangenes Jahr im September fand dann die erste „Retroactive“ im Freien statt.

Für die sechste „Retroactive“ waren die Künstler schnell Feuer und Flamme. Viele Acts, die Werner bisher noch nie gebucht hatte, seien auf ihn zugegangen. „Das freut mich natürlich sehr.“ Und so ist die Veranstaltung neben den „Urgesteinen“ wie Dune Talla 2XLC und Sash, für DJs wie Sakin and Friends, Ayla, Pulsedriver und Special D. eine Premiere. „Ich wollte auch Acts aus den 2000er Jahren mit einfließen lassen“, sagt Werner, der als DJ Chris Nitro unter anderem jeden zweiten Samstag im Bluetower Hits auflegt. „Das hat dem Vorverkauf sehr gutgetan.“

Es gebe aber noch Restkarten, zudem sollen Kurzentschlossene die Chance haben, am Samstag an der Abendkasse noch ein Ticket zu ergattern. 50 Stück stehen für spontane Gäste zum Verkauf. Mehr Infos unter www.die-90er.de.