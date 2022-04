Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz im Jungbusch aus - bewusstlose Person gefunden

Mannheim. Ein Rauchmelder hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz im Jungbusch ausgelöst, dabei wurde eine bewusstlose Person gefunden und gerettet. Wie die Feuerwehr berichtet, hat ein Mann den Löschzug der Hauptfeuerwache alarmiert, nachdem in seiner Wohnung ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Eine Bewohnerin war dort aus vermutlich medizinischen Gründen bewusstlos, das Essen angebrannt, die Wohnung voller Rauch. Ein Disponent der Integrierten Leitstelle leitete parallel den Anrufer per Telefon an, die Person zu reanimieren, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Feuerwehr musste die Wohnung lediglich belüften.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1