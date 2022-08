Raubüberfall in Supermarkt

Das Raubdezernat ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Raubes gegen zwei junge Erwachsene. Laut Polizeiangaben betraten die beiden Täter am Montagnachmittag um kurz nach 17 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Vogesenstraße im Stadtteil Friedrichsfeld. Einer der Unbekannten gab vor, eine Flasche Korn kaufen zu wollen. „Als der Kassierer am Band die Flasche einscannen wollte, zog der zweite Täter eine Pistole, zielte auf den Kassierer und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts“, schreibt die Polizei weiter in der Pressemeldung. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Sie werden wie folgt beschrieben: beide seien zwischen 17 und 19 Jahren alt, circa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Beide sollen bei dem versuchten Raubüberfall eine Wollmütze getragen haben. Einer der Täter trug außerdem einen weißen Kapuzenpullover, der andere eine schwarze Hose. Beide seien von südländischem Aussehen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sollen sich unter Telefon 0621/174 44 44 melden. pol/vs