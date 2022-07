Raubüberfall im August-Bebel-Park

Mannheim. Ein 36-Jähriger ist am Freitagmorgen zwischen drei und sieben Uhr in Mannheim-Almenhof angegriffen und bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er von bislang unbekannten Tätern im August-Bebel-Park von hinten gestoßen und ins Gesicht geschlagen. Die Täter traten noch gegen den am Boden liegenden 36-Jährigen und flüchteten dann mit seinem Geldbeutel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt und Teil der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Raubüberfall geben können, werden gebeten, sich unter Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Kriminalität Öffentlichkeitsfahndung wegen Körperverletzung in Mannheim - Zeugen gesucht Mehr erfahren Kriminalität Mutmaßlicher Axtmörder von Kalletal gefasst Mehr erfahren