Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern städtischer Gebäude sollen den Stromverbrauch der Stadtverwaltung bis zum Jahr 2027 komplett klimaneutral produzieren. Zur Umsetzung dieses Ziels gründet das Rathaus ein Gemeinschaftsunternehmen mit der MVV Energie. Der Gemeinderat hat für die Zusammenarbeit bis zu eine Million Euro bewilligt. Die Kooperation soll darüber hinaus auch die Digitalisierung in der Stadt voranbringen.

Die Anlagen zur Stromgewinnung sind nicht nur auf Dächern von Gebäuden der Stadt und ihrer Tochterfirmen geplant, sondern auch „auf dafür geeigneten Freiflächen“, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt. Mit dem Photovoltaik-Projekt realisiere die Stadt den nächsten Baustein auf dem Weg zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele auf lokaler Ebene. „Die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens und des von der Europäischen Kommission ausgerufenen ‚European Green Deals‘ sind nur durch entsprechende Umsetzung auf lokaler Ebene realisierbar“, so Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) laut der Mitteilung. „Daher füllen wir als Stadt die europäischen Ziele mit Leben.“ Durch die Zusammenarbeit mit der MVV erhöhe man „das Tempo in Richtung Klimaneutralität“.

Das neue Unternehmen trägt den Namen „sMArt City Mannheim GmbH“, Gesellschafter sind zu gleichen Teilen die Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH und die MVV Energie. Wie der Name schon sagt, soll das Unternehmen auch die sogenannten Smart-City-Ziele der Stadt umzusetzen. „Smart City“ ist ein Sammelbegriff für technologische Entwicklungen, die Städte ressourcenschonender und lebenswerter machen. In Mannheim ist zum Beispiel eine Verkehrsdatenbank geplant, die aktuelle Wegempfehlungen gibt und gleichzeitig auch auf Angebote von öffentlichen Verkehrsmitteln und Mitfahrplattformen hinweist. So sollen laut Stadtverwaltung Umweltbelastung, Stauzeiten und Parksuchverkehr reduziert werden. Ein weiteres Projekt ist eine Umwelt-Datenplattform, die lokale Messergebnisse aufbereitet. Diese macht zum Beispiel die Schaffung eines lokalen Frühwarnsystems für Unwetter möglich. Ebenfalls geplant: die Vernetzung von technischen Systemen wie Photovoltaik-Anlagen und Stromspeichern zur Einsparung von Energie im geplanten Wohnquartier auf Spinelli. Zu den Smart-City-Aktivitäten gehört aber zum Beispiel auch die Digitalisierung der Bürgerdienste.

Der für die Digitalisierung zuständige Dezernent Christian Specht (CDU) betont laut Mitteilung, ganz zentral bei dem Thema sei die Verknüpfung über die verschiedenen Bereiche Verkehr, Energie, Wohnen und Umwelt. imo