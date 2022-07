Rathaus Neckarau

Im historischen Rathaus in der Rheingoldstraße, in der angrenzenden Fahrzeugremise und im alten Badehaus in der Rathausstraße betreibt der Verein Geschichte Alt-Neckarau sein umfangreiches Heimatmuseum. Zu sehen sind ein Kaufladen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, eine Schuhmacherwerkstatt, ein Friseursalon, eine Bauernwohnung, zwei Luftschutzräume mit Exponaten aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Radio-Sammlung, Schreib- und Nähmaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Repliken römischer Bildsteine, Schildkröt-Puppen sowie die Ausstellung „Deutsche Kultur in Siebenbürgen“.

