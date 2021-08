Ratefüchse können sich auf neues Sommerquiz freuen

Noch „nie im Leben was gewonnen“ hatte Heike Elfert aus Mannheim. Bis sie schließlich Hauptgewinnerin beim letztjährigen „MM“-Sommerrätsel wurde. Eine Kollegin sagte daraufhin zu ihr: „Jetzt musst du zum Kiosk losziehen und Lotto spielen, jetzt hast du ’nen Lauf!“

Losziehen, beziehungsweise am Frühstückstisch oder sonst wo sitzen und miträtseln, das gilt ab Montag auch wieder für alle Mannheimer Ratefüchse: Das „MM“-Sommerquiz startet in neuer Form. Auch in diesem Jahr können mit etwas Glück und viel Mannheim-Wissen wieder viele tolle Preise gewonnen werden.

Vorfreude noch immer da

Vorjahressiegerin Heike Elfert reist unglaublich gerne. Wie passend, dass sie 2020 den 750 Euro-Reisegutschein von fn-Reisen gewann. Wegen Corona waren zwar einige Trips möglich, doch nicht die speziellen, die sie wollte. Und so hat sie nach dem Motto „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ ihre Reise zwar noch nicht gebucht – die Vorfreude darauf ist aber umso größer. Wenn es so weit ist, soll es dann in ihr liebstes Reiseland Portugal gehen. Denn: „Ich liebe das Lebensgefühl dort“, erzählt sie. Mehrfach hatte sie das Land deshalb schon besucht.

Siegerin wieder am Start

Am Montag also beginnt die neue Auflage des Sommerquiz. In neuer Form, frischem Design, neuem Namen – und natürlich knifflig wie immer. Die Devise heißt nun: Zehn richtige Lösungswörter in einer Woche an den „MM“ senden. „Ich rätsel’ wieder mit!“, sagt Elfert sofort, als sie davon erfährt. Fünf Wochen lang werden Leserinnen und Leser mit den Fragen konfrontiert, die es in sich haben.

Einer oder eine der Teilnehmenden wird letztlich als Gewinner hervorgehen und kann erneut einen Reisegutschein in Höhe von 750 Euro von fn-Reisen gewinnen. Der Gewinner oder die Gewinnerin entscheidet frei, wohin die Reise geht, wohin er oder sie damit fliegt, fährt oder wandert. Ob international oder national, eben so, wie es die andauernde Pandemie am besten zulässt: Denn auch Deutschland hat ja bekanntlich schöne Flecken, wo trotz Pandemie und Einschränkungen gut geurlaubt werden kann.

Doch bevor die Koffer gepackt werden können, müssen die teilnehmenden Ratefüchse erst einmal zehn Rätselteile lösen. Jedes ausgefüllte Online-Formular mit den zehn richtigen Lösungswörtern landet im Lostopf. Die Themen der Quizfolgen haben alle etwas mit Mannheim zu tun. Elfert hatten beim letztjährigen Sommerrätsel ganz besonders auch das Historische und das Regionale bei den Fragen begeistert. Davon ist auch dieses Jahr wieder jede Menge dabei.

Vielfältige Themengebiete

Dieses Jahr haben sich die Redakteurinnen und Redakteure der Lokalredaktion besondere Quizfolgen ausgedacht. Angefangen bei spannenden Geschichten rund um Straßenkunst über Fragen zum Fahrrad bis hin zu schulischen Quizfragen. Und auch Wissen über Ereignisse hinsichtlich des Handels in der Quadratestadt wird abgefragt werden. Zudem wird ein geliebter blau-schwarzer Mannheimer Verein eine Rolle in einem Quizteil spielen.

Die Teilnahme beim diesjährigen Sommerquiz ist ganz einfach. Ein Formular ist im Online-Auftritt des „MM“ eingerichtet. Der Link dazu wird auf jeder Quizseite gezeigt. Wöchentlich gibt es Gutscheine für den „MM“-Ticketshop zu gewinnen. Der zweite Gewinner oder die zweite Gewinnerin der Raterei erhält einen Restaurant-Gutschein im Wert von 150 Euro. Der oder die Dritte erhält ebenfalls einen Gutschein für ein Restaurant, aber im Wert von 100 Euro.

Und vielleicht, liebe Leserinnen und Leser, ist Fortuna auf Ihrer Seite und Sie setzen sich unter mehren Einsendungen durch. Und sind wir ganz ehrlich: Bei dem aktuellen Regenwetter rätselt es sich doch besonders gut. . .