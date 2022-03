Rat bei hohen Heizkosten

Was tun, wenn die Strom- und Heizkosten immer weiter steigen? Bei einer Infoveranstaltung an diesem Mittwoch, 30. März, 12 bis 17 Uhr, auf dem Neumarkt geben Quartiersmitarbeiterinnen mehrsprachig Tipps zum Energiesparen und bei Problemen mit dem Energie-Anbieter. Mit speziellem Informationsmaterial wollen die Quartiersmitarbeiterinnen zeigen, wie weniger Energie verbraucht wird, und Betroffene darüber aufklären, wie es nach zum Beispiel einer Kündigung durch den Energieanbieter weitergeht oder was bei einer drohenden Stromsperre zu tun ist. Neben Informationsmaterialien in deutscher Sprache umfasst das Angebot zusätzlich Materialien auf Bulgarisch, Rumänisch, Türkisch, Arabisch, Englisch, Kroatisch, Polnisch und Italienisch.

Hilfesuchende können zudem ihre alten Glühbirnen gegen kostenlose energiesparendere LEDs austauschen (Fassung E27, solange der Vorrat reicht).

Tipps zum Energiesparen gibt es am Mittwoch auf dem Neumarkt.

Das Projekt „Verbraucher stärken im Quartier“ wird bei dieser Aktion unterstützt vom neuen Projekt „Energieberatung für einkommensschwache Haushalte“ der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ein Ziel ist auch, Verbraucher und Verbraucherinnen aufzuklären und ihre Entscheidungskompetenz zu stärken. red/lang

