Rassistischer Übergriff

Ein 29-Jähriger ist am Samstag gegen 9 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof von einer 34-Jährigen rassistisch beleidigt und geschlagen worden. Der aus Kamerun stammende Mann wartete auf einen Zug in Richtung Bruchsal, als die deutsche Frau ihn attackierte, wie die Bundespolizei mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem die Tatverdächtige ihn zuerst beleidigte und anschließend schlug, suchte der Mann Hilfe im Hauptbahnhof. Mitarbeitende der Deutschen Bahn verständigten daraufhin die Bundespolizei.

Nach Abschluss der polizeilichen und strafrechtlichen Maßnahmen konnten beide Personen ihren Weg fortsetzen. Der Geschädigte trug eine Schwellung im Gesicht davon. Auf die Frau kommt eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung zu. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hierfür wird die Videoüberwachung des Mannheimer Hauptbahnhofes mit einbezogen.

Mehr zum Thema Blaulicht Mann am Mannheimer Hauptbahnhof rassistisch beleidigt und attackiert Mehr erfahren

Die Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0721/120160 oder im Online-Portal der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de. pol/efri