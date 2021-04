Raser kommt Frau gefährlich nahe

Ein unbekannter BMW-Lenker hat in der Oststadt eine 38-jährige Fußgängerin durch rücksichtslose Fahrweise gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, umrundete er am Samstag gegen 17.30 Uhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen den Kreisverkehr am Charlottenplatz, bevor er unkontrolliert schleudernd und mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit in die Rathenaustraße abbog. Hier habe der Fahrer mit quietschenden Reifen gewendet, sei zurück in den Kreisverkehr gerast und habe den Zusammenstoß mit einem geparkten Mercedes nur knapp vermeiden können. Dabei schleuderte der Wagen nur wenige Zentimeter an einer dort laufenden Fußgängerin vorbei und raste danach in Richtung Rosengarten. Der graue BMW der 1er-Reihe sei mit zwei Männern besetzt gewesen, der Beifahrer wird als 20 bis 25 Jahre alt und korpulent beschrieben, er trage einen Drei-Tage-Bart. Zeugenhinweise unter Tel. 0621/17 433 10. bhr/pol

