Rangelei im Zug

Bei einer Ticketkontrolle in der S 9 Richtung Mannheim-Waldhof ist es am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr zwischen einem Fahrgast und einer Zugbegleiterin zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Auslöser für den Konflikt war, dass die 44-jährige Reisende in der Bahn keinen erforderlichen Mund-Nase-Schutz trug, teilte die Polizei mit. Bei der anschließenden Ticketkontrolle wies die 56 Jahre alte Zugbegleiterin die Frau mehrfach auf die geltenden Hygienebestimmungen hin. Die Zugbegleiterin zog einen Kollegen hinzu, um die Situation in den Griff zu bekommen. Dieser konnte die Rangelei zwischen den beiden Frauen jedoch nicht mehr verhindern. Der Streit endete mit dem Fahrtausschuss der 44-Jährigen. Verletzt wurde niemand. vs

