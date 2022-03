Randalierer zwei Mal verhaftet

Ein 27-Jähriger hat am Dienstagabend in einem Zug randaliert und später den Zugverkehr am Hauptbahnhof behindert. Nach Angaben der Polizei soll der Mann sich ohne gültiges Ticket in einem ICE aufgehalten haben. Um der Kontrolle zu entgehen, versteckte er sich in einer Toilette und randalierte dort. Er wurde vorübergehend festgenommen. Nachdem er wieder freigelassen wurde, ging er wieder Hauptbahnhof – weil er sich im Gleisbereich aufhielt, musste ein Güterzug eine Schnellbremsung einleiten. Der Mann verließ die Gleise nach Aufforderung, beleidigte dabei die Bundespolizisten. Daraufhin wurde er erneute verhaftet. pol/yt

