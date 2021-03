Unbekannte haben am Wochenende in mehreren Parkhäusern in der Innenstadt randaliert. In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei zunächst gegen 1.30 Uhr in eine Garage in der Friedrich-Karl-Straße gerufen, weil dort mutmaßlich mehrere Personen gegen Fahrzeuge treten würden. Vor Ort sahen die Beamten zwei junge Männer flüchten, sie konnten entkommen. Außerdem entdeckten die Ermittler zwei beschädigte große Werbebanner. Ob Schäden an Autos angerichtet wurden, ist unklar. In der Tiefgarage des Cinemaxx-Kinos in N 7 war das der Fall. Dort schlugen Randalierer zwischen 3 und 5 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines geparkten Autos ein. Zudem zerstörten sie den Feuermelder.

Unweit des Parkhauses wurden zudem zwei Autos der Polizei beschädigt, die auf dem Mittelstreifen vor dem Präsidium in L 6 abgestellt waren. An einem Zivilfahrzeug wurde mit einem unbekannten Gegenstand die Windschutzscheibe eingeschlagen. An einem Streifenwagen hielt die Windschutzscheibe den Schlägen offenbar stand. Ein Zeuge hatte gegen 1.50 Uhr die Beschädigungen entdeckt. Der Sachschaden an allen drei Tatorten beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wird derzeit ermittelt. Es werden Zeugen gesucht: 0621/174 33 10. pol/lok