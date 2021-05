Randale auf Heidelberger Neckarwiese: Feiernde greifen Polizeibeamte an

Heidelberg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es auf der Heidelberger Neckarwiese zu Ausschreitungen gekommen, bei denen Polizeibeamte verletzt und mehrere Sachbeschädigungen begangen wurden. Laut Polizei seien bereits in den frühen Abendstunden "überregionale Gruppen" auf der Neckarwiese und in der Altstadt festgestellt worden, die zum Feiern angereist seien. Gegen halb zwölf nachts sei die Stimmung der Besucher auf der Neckarwiese "zunehmend alkoholisiert und verbal aggressiv" geworden. Kurz nach ein Uhr hätten sich dort noch zwischen 700 und 1000 Personen befunden, die laut Polizei ausgiebig und teils sehr laut feierten.

Als die Beamten kurz darauf gegen ein Uhr wegen lauter Musik einschritten, wurden sie mit Flaschen beworfen. Die Polizei zog daraufhin weitere Kräfte hinzu, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Nach deren Eintreffen konnte ein Großteil der Feiernden dazu bewegt werden, die Örtlichkeit zu verlassen. Gegen drei Uhr nachts war laut Polizei noch eine Personengruppe von circa 50 bis 80 Personen auf der Neckarwiese, die sich auch nach mehrfacher Aufforderung der Polizei und Lautsprecherdurchsagen weigerten die Neckarwiese zu verlassen.

Mit Angreifern solidarisiert

Im Bereich des Übergangs der Neckarwiese zur Theodor-Heuss-Brücke haben diese Personen laut Mitteilung angefangen zu randalieren, indem sie Flaschen auf Polizeibeamte und Dienstfahrzeuge warfen und eine dortige Toilettenanlage, Parkbänke, Tische, einen Verkaufsstand von Schaustellern sowie ein mobiles Corona-Testzelt beschädigten. Drei Polizeibeamte wurden dabei verletzt, acht Dienstfahrzeuge beschädigt. Etwa 300 Personen hätten sich vor Ort mit den Randalierern solidarisiert und sie lautstark angefeuert, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten nahmen in der Nacht die Personalien von 67 Personen auf und stellten zehn Fahrzeuge fest. Eine Ermittlungsgruppe wurde eingerichtet.

Zeugen wenden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 an die Polizei.