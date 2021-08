Räumung wegen Chlorgasaustritt

Das Parkschwimmbad in der Minneburgstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau ist am frühen Sonntagnachmittag geräumt worden. Das teilte die Polizei in einer Presseinformation mit. Nach Angabe der Beamten sei der Austritt von Chlorgas der Grund für die Räumung gewesen. Bis Sonntagabend lagen keine Informationen über Verletzte vor. Die Rettungskräfte, die vor Ort waren, suchten nach Informationen der Polizei nach dem Grund des Austritts. Des öfteren kommt es in Schwimmbädern zu Alarmauslösungen wie diesem. Das Chlorgas wird zur Desinfektion des Badewassers verwendet. Das Gas wirkt auf die Atemwege des Menschen und kann die Lunge konzentrationsabhängig – mehr oder weniger stark – schädigen. pol/tb

