Ein wohnsitzloser 44-Jähriger steht im Verdacht, am 9. März auf der Friesenheimer Insel in Mannheim einen schweren Raub in Tateinheit mit einer Körperverletzung begangen zu haben – am Morgen war er nach einer Haftstrafe erst wieder freigekommen. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei soll er einen 62-Jährigen auf der Inselstraße in Höhe der Kammerschleuse mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, um ihm Geld zu stehlen. Dem Opfer wurden so die Nase und die Augenhöhle gebrochen. Außerdem erlitt es weitere Verletzungen, wegen denen der Mann im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Räuber flüchtete in Richtung Bonadiesstraße. Über einen Aufruf in den Medien erhielten die Ermittler schließlich Hinweise auf den Täter. Er wurde festgenommen und sitzt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. pol/lok