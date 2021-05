Räuber drohen mit Schusswaffe

Zwei unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag bei einem Raub Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Raub gegen 17 Uhr in einem Blumenladen in der Ludolf-Krehl-Straße in der Neckarstadt-Ost. Dabei wurde die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Die beiden Männer flüchteten nach ihrer Tat zu Fuß. Die Polizei fahndete zunächst erfolglos nach den beiden Unbekannten. Die Behörde beschrieb die Täter wie folgt: Beide sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Einer der beiden sei etwa 1,90 Meter und der andere etwa 1,70 Meter groß. Beide sollen von schlanker Figur sein. Sie trugen zum Tatzeitpunkt Mundschutz und Kapuzenpullis. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei zu melden. pol/kpl

AdUnit urban-intext1