Rätselhafter Unfall in Heidelberg - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Noch unklar sind die Ursachen eines Unfalls, der sich in der Nacht auf Donnerstag in Heidelberg ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein weißer BMW gegen 3 Uhr auf Richtung Boxberg in die Heidelberger Innenstadt unterwegs. kam in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen einen Bordstein sowie zwei Verkehrsschilder. Durch die Wucht des Aufpralls war das Fahrzeug so stark beschädigt, dass er mit einem Achsbruch im Graben liegen blieb.

Als die Polizei nach einem Zeugenanruf an der Unfallstelle eintraf, fand sie das Auto verschlossen und keine Personen vor. Kurze Zeit später kam ein 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit dem Autoschlüssel in der Hand und behauptete, dass sein 23-jähriger Freund gefahren sei. Nach diesem wird derzeit noch gefahndet. Weder bei dem 17-Jährigen noch bei einem 21-jährigen Mitfahrer konnten Hinweise auf Alkohol- oder Drogenbeeinflussung.

Anhand der Spurenlage und Zeugenaussagen überprüft die Polizei, wer wirklich am Steuer des Fahrzeugs saß. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/3418-0 zu melden.