Eifrige Rätslerinnen und Rätsler haben bei Folge 196 von „Erkennen Sie Mannheim“ gleich erkannt: „Das ist in der Käfertaler Straße 269. Sitz der Abfallwirtschaft Mannheim!“ Das schreibt Edwin Darmstädter an die Redaktion. Und fügt gleich hinzu: „Und so kann man auch den Beschäftigten mal ,Danke‘ sagen für die Arbeit, die sie täglich für unsere Stadt leisten.“

Zwei Leser aber erinnern

...