Räder am Bahnhof müssen ab 3. Oktober weg sein

Die Bauarbeiten am Mannheimer Bahnhofsvorplatz schreiten voran. Für Radfahrer gibt es allerdings schlechte Nachrichten. Für die weiteren Arbeiten müssen die Radparkplätze im östlichen Bereich des Vorplatzes vorübergehend weichen. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. „Von Oktober 2021 bis voraussichtlich Oktober 2022 stehen in diesem Bereich somit keine Fahrradabstellmöglichkeiten zur Verfügung“, heißt es in der Mitteilung. Bis Sonntag, 3. Oktober, müssen die Räder weg sein. Ansonsten werden sie entfernt und verwahrt.

Als Ausweichmöglichkeit wird das Radparkhaus genannt, das sich östlich des Hauptbahnhofs in der Heinrich-von-Stephan-Straße 2 befindet. Bei einer Anmeldung bis 31. Oktober würden die Kosten für die Anmeldung für das überdachte und bewachte Parkhaus von Stadt, Mannheimer Verkehr GmbH und Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft als Bauherren gemeinsam getragen, betonte Baustellenmanagerin Anja Ehrenpreis.

Bereits seit dem 11. September zugeschüttet ist die „Borelly-Grotte“. Laut Mitteilung warten noch kleinere Restarbeiten an den vier Treppenaufgängen der ehemaligen Kaiserring-Passage. Diese sollen bis Ende September abgeschlossen sein. Gleichzeitig machen auch die Arbeiten auf der westlichen Platzseite Fortschritte.

Mit Beendigung der großen Arbeiten an der Borelly-Grotte habe man „die notwendige Voraussetzung geschaffen, um im Frühjahr 2022 den viergleisigen Ausbau der Stadtbahnhaltestelle durchzuführen“, erklärte ÖPNV-Dezernent Christian Specht.

Bis dahin sollen die bereits seit Mai laufenden Arbeiten auf der Westseite des Willy-Brandt-Platzes möglichst vollständig fertig sein. Die ersten Pflasterflächen – gegenüber dem Bahnhofsgebäude – sind laut Rathaus bereits hergestellt. Der größere Teil des ersten Bauabschnitts läuft dagegen derzeit. Oliver Sachs, Abteilungsleiter Planung und Bau bei der Stadtverwaltung, erklärte, dass eine neue Frostschutzschicht verbaut werden müsse.

Bei der Sichtung der Bäume am Bahnhof wurde laut Stadt außerdem festgestellt, dass der bisherige Baumbestand mit insgesamt 16 Linden – von denen drei mit Pilz befallen sind und eins zu eins ausgetauscht werden sollen – über einen nicht ausreichenden Wurzelraum verfügt. Nun sollen die Wurzelräume erheblich vergrößert werden, erläuterte Markus Roeingh von der Stadtverwaltung. Im Rahmen der weiteren anstehenden Arbeiten hat das Regierungspräsidium laut Mitteilung zudem auf der Ostseite des Bahnhofsvorplatzes die Fällung von 14 Linden und zwei Hainbuchen gestattet. kpl/imo