Radweg fertig, Fahrbahn frei

Was lange stört, wird endlich gut: Die Arbeiten für die Radspur auf dem Luisenring sind abgeschlossen. Neben den Radfahrern können sich darüber auch Verkehrsteilnehmer in Auto, Lkw und Co. freuen: Laut Mitteilung der Stadt sind alle drei Spuren in Richtung Ludwigshafen wieder freigegeben. Lediglich „noch kleine Restarbeiten sowie Abräummaßnahmen ohne Verkehrseinschränkungen“ würden durchgeführt. Der Stadtraumservice hatte seit Anfang Februar für den Teil-Lückenschluss der Radverbindung zwischen Kurpfalzkreisel und Jungbuschstraße auf dem Luisenring gebaut. „Protected Bike Lane“ nennt sich der geschützte Radweg laut Pressemitteilung. Die Baumaßnahme sei im Zeitplan abgeschlossen worden. Ebenfalls fertig seien die Reparaturarbeiten am Pflaster des Plankenkopfes im Bereich P7. agö

