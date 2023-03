Über diesen ist schon im Vorfeld viel diskutiert worden: Braucht man ihn wirklich? Wie auch immer man dazu stehen mag: Der Gemeinderat hat sich für die Trasse Richtung Weinheim entschieden und die Buga-Gesellschaft mit dem Bau des ersten Teilstücks beauftragt. Das hat ökologisch Vor- und Nachteile: Einerseits zieht sich damit ein acht Meter breites Band aus Asphalt durch eine Orchideenwiese im Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au – und weitere drei, vier Meter links und rechts davon ist der Boden zum Schaden der Pflanzen verdichtet worden. Weil, wie Buga-Chef Schnellbach sagt, die Maschinen irgendwo fahren müssen und neben dem Radweg eine sogenannte Eidechsen-Leitlinie gebaut wurde: Diese soll dafür sorgen, dass die Tiere den Radweg an einigen Stellen gefahrlos unterqueren können. Auch der Tunnel unter der Straße Am Aubuckel hat Dimensionen, die viele beim ersten Anblick erschrecken lassen. Andererseits soll der Radschnellweg die Verkehrswende befördern und die Menschen dazu animieren, das Rad anstatt des Autos zu nutzen. Was ist nun nachhaltiger?

