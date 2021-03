Ein unbekannter Autofahrer hat in Neckarau einen Unfall verursacht, bei dem eine 25-jährige Radfahrerin verletzt worden ist. Die 25-Jährige war gegen 14 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem linken Radweg der Neckarauer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Ausfahrt eines Lebensmittel-Discounters sah sie ein Auto stehen und hielt kurz an. Da der Fahrer jedoch keine Anstalten machte loszufahren, setzte sie ihre Fahrt fort.

AdUnit urban-intext1

Doch gerade in diesem Moment fuhr der Unbekannte auch los und erfasste die junge Frau frontal. Sie stürzte vom Rad und zog sich dabei Verletzungen an Armen und Beinen zu. Ihr Fahrrad hatte sich bei dem Unfall unter dem Auto verklemmt. Der Fahrer stieg kurz aus und fragte die 25-Jährige, wie es ihr gehe. Noch unter dem Eindruck des Sturzes stehend, antwortete die Frau, dass es ihr gut gehe und zog ihr Fahrrad unter dem Auto hervor. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach in Richtung Rheinau davon. Bei dem Wagen des Unbekannten soll es sich um einen blauen Mercedes älteren Baujahrs gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 50 Jahre alt sein, er hat einen Bart, graue Haare und trug eine Brille. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83 39 70. scho/pol