Radio Regenbogen ehrt Frank Elstner

Frank Elstner (Bild), der Erfinder von „Wetten dass..?“ und vielen anderen TV-Formaten wie Spiel ohne Grenzen“, „Die Montagsmaler“, „Jeopardy“, „Verstehen Sie Spaß?“, wird in diesem Jahr mit dem Radio Regenbogen Ehrenaward ausgezeichnet. Diese besondere Auszeichnung wurde in 25 Jahren, seit es die Medienpreisverleihung gibt, erst sechs Mal vergeben, wie der baden-württembergische Radiosender am Donnerstag mitteilte – unter anderem an Helmut Kohl. Michail Gorbatschow und Hans-Dietrich Genscher.

Auch die weiteren Preisträger wurden bekanntgegeben. Jochen Breyer (Medienmann 2022) erhält den Award für seine Doku „Geheimsache Katar“, mit der er Millionen ZDF-Zuschauer ans TV-Gerät gefesselt hat, das Mannheimer „Luschtobjekt“ Bülent Ceylan ist Comedian des Jahres (Comedy 2022), als Medienfrau 2022 wird Judith Williams ausgezeichnet. Preisträger sind ebenso Leony (Pop National 2022), Zoe Wees (Künstlerin National 2022), ClockClock (Newcomer National 2022) und Ray Dalton (Newcomer International 2022). KAMRAD wird für „I Believe“, den „Song des Jahres 2022“ geehrt.

Der frühere Showmaster Frank Elstner steht neben Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt und hält den ihm verliehenen Muhammad Ali Gedächtnispreis. Die Ehrung wurde am Welt-Parkinson-Tag verliehen. Elstner wurde damit für seinen offenen Umgang mit seiner Erkrankung und seinem Engangement ausgezeichnet, mit dem er Betroffenen Mut macht, ihr Leben aktiv zu gestalten. Elstner wird am 19. April 2022 80 Jahre alt. (zu dpa-Porträt "Der Mann, der zu Hause Timm heißt: Frank Elstner wird 80") +++ dpa-Bildfunk +++ © picture alliance/dpa

Weitere Preisträger wird Radio Regenbogen noch bekannt gegeben. Der Sender freut sich, dass nach drei Jahren „Corona-Zwangspause“ die AwardShow in den Europa-Park zurückkehrt. TV-Moderator Thomas Hermanns wird die Verleihung am 31. März präsentieren: „Endlich sehen wir uns wieder! Ich freue mich wie ein Schnitzel auf die Stars – und auf die schönste Preisverleihung Deutschlands.“

Als Laudatoren fungieren unter anderem „Das Wunder von Bern“-Regisseur Sönke Wortmann, TV-Moderatorin Nazan Eckes, Schauspielerin Bettina Zimmermann, Schauspieler Benno Fürmann („Anatomie“), „Rote Erde“-Star Dominic Raacke, „Tatort“-Kommissarin Ulrike Folkerts und TV-Moderatorin Mareile Höppner.

Radio Regenbogen-Chef Kai Fischer betont: „An 264 Künstler, Bands und Prominente wurde der Radio Regenbogen Award bisher überreicht. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nach dieser langen Pandemiepause jetzt wieder durchstarten können.“ Tickets gibt es für 290 Euro bei Radio Regenbogen. Darin enthalten ist der Tischplatz während der Preisverleihung sowie Speisen und Getränke. Weitere Informationen unter www.regenbogen.de/award. red (Bild: Soeren Stache/dpa)