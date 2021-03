Mannheim. Eine 25-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Neckarau verletzt worden. Laut Polizei war die Frau am vergangenen Samstag gegen 14 Uhr mit dem Fahrrad auf dem linken Radweg der Neckarauer Straße stadteinwärts unterwegs, als sie schließlich an der Ausfahrt eines Lebensmittel-Discounters ein Auto sah. Sie hielt kurz an, setzte dann aber ihre Fahrt fort, da das Fahrzeug sich scheinbar nicht vom Fleck bewegte. Just in diesem Moment fuhr der unbekannte Autofahrer jedoch los und erfasste die Radfahrerin frontal. Sie stürzte vom Rad auf die Fahrbahn und zog sich dabei Verletzungen an Arm und Bein zu.

Ihr Fahrrad verklemmte sich unter das Auto. Der Fahrer stieg kurz aus und fragte, wie es ihr gehe. Noch unter Schock stehend, entgegnete die Frau, dass es ihr gut gehe, und zog ihr Fahrrad unter dem Auto hervor. Der Unbekannte fuhr

anschließend in Richtung Rheinau davon.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Mercedes älteren Baujahrs gehandelt haben. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 Jahre alt, Bart, graue Haare, trug eine Brille. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83397-0 zu melden.