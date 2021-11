Mannheim. Weil sie zuvor eine rote Ampel missachtet hatte, ist eine 29-jährige Fahrradfahrerin am frühen Dienstagabend in der Mannheimer Oststadt von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte der 77-jährige Fahrer des Wagens nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 29-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem Sachschaden im dreistelligen Bereich.

