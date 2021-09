Mannheim. Ein 59-Jähriger verursachte am späten Montagnachmittag einen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann bei der Parkplatzsuche zwischen den Quadraten F4 und F5 an einer Kreuzung wieder ein Stück zurückgesetzt und übersah hierbei die 53-Jährige. Der Autofahrer erfasste die Radfahrerin, welche auf die Fahrbahn stürzte. Am Fahrrad entstand Sachschaden und die Radfahrerin musste in eine Klinik eingeliefert werden.

