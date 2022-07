Radfahrerin bei Unfall in Mannheim schwerverletzt

Mannheim. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer hat am Mittwochvormittag eine 39-jährige Radfahrerin beim Wendevorgang übersehen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz vor 10 Uhr. Der 60-Jährige fuhr zuvor auf der Reichskanzler-Müller-Straße. Beim Wenden an der Kreuzung Tattersallstraße übersah er entgegenkommende Radfahrerin. Sie stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Die gestürzte Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei 1.500 Euro.

