Radfahrer wird von Straßenbahn erfasst - schwer verletzt

Mannheim. Ein 22 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einer Kollision mit einer Straßenbahn am Donnerstag in Mannheim schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Radfahrer gegen 16.48 Uhr auf der Ladenburger Straße von Vogelstang kommend in Richtung Käfertal unterwegs. Nachdem er an der Birkenauer Straße zunächst eine in Richtung Viernheim fahrende Bahn passieren ließ, übersah er daraufhin beim Überqueren der Schienen eine in Richtung Mannheim fahrende Tram.

Durch den Aufprall wurde der 22-Jährige zu Boden geschleudert. Er erlitt dabei eine Beckenfraktur und eine Kopfverletzung. Einen Helm hatte der Mann nicht getragen. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik transportiert. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht.

Der Straßenbahnverkehr war für rund 45 Minuten eingestellt. Der Fahrzeugverkehr wurde umgeleitet. Größere Beeinträchtigungen ergaben sich dadurch nach Auskunft der Polizei nicht.