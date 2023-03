Mannheim. Ein Radfahrer ist am Donnerstagmittag in Mannheim von einem Autofahrer erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer übersah den 34-Jährigen als er auf einen Parkplatz in der Neckarauer Straße einbiegen wollte, berichtet die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den gestürzten Fahrradfahrer in ein Krankenhaus.

