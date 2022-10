Radfahrer von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße ist ein Fahrradfahrer am späten Samstagabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der 51-Jährige am Fußgängerüberweg in Höhe des Exerzierplatzes eine rote Ampel ignoriert haben. Daraufhin wurde er von einem Auto erfasst.

Der Radfahrer erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Autos verletzte sich leicht am Bein. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. yt/pol