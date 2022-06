Radfahrer verfolgt flüchtenden Dieb in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Ein Fahrradfahrer hat am Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt einen flüchtigen Dieb verfolgt und das Diebesgut sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, ging ein 62-jähriger Mann zusammen mit seinem Hund gegen 9 Uhr am Schillerplatz spazieren. Seine Jacke hatte er über den Arm gelegt, ein 16-Jähriger entwendete das Kleidungsstück mitsamt Geldbeutel.

Ein 35-jähriger Radfahrer wurde Zeuge der Tat und nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf. In Höhe des Schlossgartens konnte er dem 16-Jährigen den Weg abschneiden, der das Diebesgut daraufhin zurückließ und weiter rannte. Der Radfahrer brachte dem 62-Jährigen seine Wertsachen zurück. Die informierte Polizei Polizei konnte den 16-Jährigen in der Otto-Selz-Straße antreffen und festnehmen.