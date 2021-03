Erst hat er den Autofahrer beleidigt, dann den rechten Außenspiegel des Citroëns mit der Hand abgeschlagen und ist anschließend in Richtung Innenstadt geflüchtet – jetzt fahndet die Polizei nach dem unbekannten Fahrradfahrer. Zugetragen hat sich der Vorfall demnach am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in der Feudenheimer Hauptstraße. Zuvor hatte der Autofahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, verkehrsbedingt an der Einmündung zur Neckarstraße anhalten müssen. Der Radfahrer war laut Zeugenaussage etwa 25 bis 30 Jahre alt und hat kurze braune Haare. Er trug eine dunkle Jacke und eine schwarze Mütze. Sein rotes Fahrrad war von der Marke Peugeot. Die Polizei sucht jetzt Zeugen: Telefon 0621/71 84 90. pol/lok